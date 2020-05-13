В Екатеринбурге открыли роддом № 40 после обработки из-за пациентки с коронавирусом
Сегодня, 08:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В городской больнице № 40 снова начал работу роддом. Об этом сообщает E1 со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По словам источника, все необходимые мероприятия были проведены и учреждение является безопасным для рожениц.
Первые пациентки начали поступать на скорой помощи вчера, 12 мая. С сегодняшнего утра начнут принимать плановых пациенток.
В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области информацию подтвердили.
Напомним, ранее роддом больницы № 40 был закрыт на карантин из-за пациентки с коронавирусом, а все находящиеся в нем пациентки были перенаправлены в другие учреждения.
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