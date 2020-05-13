В Екатеринбурге открыли роддом № 40 после обработки из-за пациентки с коронавирусом

По словам источника, все необходимые мероприятия были проведены и учреждение является безопасным для рожениц.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Свердловской области информацию подтвердили.

Напомним, ранее роддом больницы № 40 был закрыт на карантин из-за пациентки с коронавирусом, а все находящиеся в нем пациентки были перенаправлены в другие учреждения.