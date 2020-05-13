В Екатеринбурге полиция разыскивает сбежавшего с изоляции мужчину с коронавирусом

По предписанию санитарных врачей мужчина должен был находиться дома в условиях изоляции. На данный момент его поисками занимается полиция. Эту информацию рассказали изданию в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания в регионе.

По словам представителей оперштаба, Управление Роспотребнадзора по региону передало в органы внутренних дел материалы о том, что одним из уральцев, получившим ранее предписание врачей, нарушен режим изоляции.