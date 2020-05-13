В Екатеринбурге полиция разыскивает сбежавшего с изоляции мужчину с коронавирусом
Сегодня, 08:14ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге разыскивается мужчина с коронавирусом, который сбежал с изоляции, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
По предписанию санитарных врачей мужчина должен был находиться дома в условиях изоляции. На данный момент его поисками занимается полиция. Эту информацию рассказали изданию в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания в регионе.
По словам представителей оперштаба, Управление Роспотребнадзора по региону передало в органы внутренних дел материалы о том, что одним из уральцев, получившим ранее предписание врачей, нарушен режим изоляции.
Ранее стало известно, что за три дня майских праздников, с 9 по 11 мая, было оформлено 5775 протоколов. Материалы были оформлены на тех свердловчан, которые отказывались придерживаться изоляции и масочного режима.
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