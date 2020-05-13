В Екатеринбурге против нападавшего на смотрителя за камерой возбудили уголовное дело

Дело было возбуждено по статье 158 УК РФ (Кража). Дело в том, что один из нападавших забрал с собой мобильный телефон смотрительницы.

Кроме того, происшествие с избиением девушки может привести к возбуждению еще одного уголовного дела по статье «Побои». Однако для этого полицейским требуются результаты судебной экспертизы, которая покажет, насколько тяжелые травмы получены девушкой.