В Екатеринбурге у сотрудника супермаркета «Лента» был выявлен коронавирус

Положительный результат был выявлен у электромонтера супермаркета на проспекте Космонавтов, 1в/1. По информации издания, пробы остальных 241 человека из числа сдавших тесты сотрудников торговых сетей и парикмахеров показали отрицательный результат.

Мария Филиппова заявила, что после выявления заболевания у сотрудника, согласно указаниям Роспотребнадзора, была проведена дезинфекция всех рабочих поверхностей. Кроме того, сотрудники и их контактные лица помещены на карантин. Магазин работает в штатном режиме.