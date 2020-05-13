В Екатеринбурге у сотрудника супермаркета «Лента» был выявлен коронавирус
Сегодня, 11:32ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге во время проверки сотрудников супермаркета «Лента» у одного человека был выявлен коронавирус, сообщает Ура.ру со ссылкой на официального представителя сети Марию Филиппову.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
Положительный результат был выявлен у электромонтера супермаркета на проспекте Космонавтов, 1в/1. По информации издания, пробы остальных 241 человека из числа сдавших тесты сотрудников торговых сетей и парикмахеров показали отрицательный результат.
Мария Филиппова заявила, что после выявления заболевания у сотрудника, согласно указаниям Роспотребнадзора, была проведена дезинфекция всех рабочих поверхностей. Кроме того, сотрудники и их контактные лица помещены на карантин. Магазин работает в штатном режиме.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в трех магазинах Екатеринбурга на кассах был обнаружен коронавирус. Однако оперативный штаб опроверг эту информацию.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей