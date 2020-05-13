В Нижнем Тагиле изменилась схема проезда на перекрестке улиц Газетная-Островского

Так, был произведен демонтаж дорожных знаков, которые указывают направление движения по полосам.

При движении со стороны от улицы Серова поворот налево на улицу Газетная в соответствии с ПДД необходимо производить с трамвайных путей.

Движение в сторону района ГГМ теперь возможно по двум полосам.

При движении со стороны проспекта Ленина поворот на улицу Папанина также осуществляется с трамвайных путей.

В связи с введенными изменениями выезд на улицу Папанина возможен в трех направлениях.