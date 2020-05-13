В Нижнем Тагиле изменилась схема проезда на перекрестке улиц Газетная-Островского
Сегодня, 12:29ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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С целью снижения уровня аварийности на улице Островского, были внесены изменения в движение на перекрестке с улицей Газетной, сообщает Отдел Пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, был произведен демонтаж дорожных знаков, которые указывают направление движения по полосам.
При движении со стороны от улицы Серова поворот налево на улицу Газетная в соответствии с ПДД необходимо производить с трамвайных путей.
Движение в сторону района ГГМ теперь возможно по двум полосам.
При движении со стороны проспекта Ленина поворот на улицу Папанина также осуществляется с трамвайных путей.
В связи с введенными изменениями выезд на улицу Папанина возможен в трех направлениях.
Для пешеходов создан отдельный участок для перехода проезжей части. Данный перекресток запрещается переходить по диагонали.
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