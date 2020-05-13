В Нижнем Тагиле режим повышенной готовности из-за коронавируса может быть продлен
Сегодня, 14:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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На сегодняшнем заседании оперативного штаба губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявит о снятии режима самоизоляции с 18 мая, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Собеседник издания уточнил, что поправки в Указ предусматривают снятие ограничений не по всей Свердловской области. Дело в том, что 17 муниципальных образованиях повышенная готовность сохранится. Это касается территорий, где выявлено наибольшее количество зараженных.
Так, продление режима ожидается в Екатеринбурге, Полевском, Верхотурье, Нижнем Тагиле и еще 13 муниципальных образованиях.
В департаменте информационной политики региона изданию сообщили, что заседание штаба назначено на сегодня, 13 мая. Оно состоится в 15:00.
За последние сутки в Нижнем Тагиле подтверждено три случая заражения коронавирусом. В общей сложности количество заболевших составляет 61 человек.
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