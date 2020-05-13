В Нижнем Тагиле режим повышенной готовности из-за коронавируса может быть продлен

Собеседник издания уточнил, что поправки в Указ предусматривают снятие ограничений не по всей Свердловской области. Дело в том, что 17 муниципальных образованиях повышенная готовность сохранится. Это касается территорий, где выявлено наибольшее количество зараженных.

Так, продление режима ожидается в Екатеринбурге, Полевском, Верхотурье, Нижнем Тагиле и еще 13 муниципальных образованиях.

В департаменте информационной политики региона изданию сообщили, что заседание штаба назначено на сегодня, 13 мая. Оно состоится в 15:00.