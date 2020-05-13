В Нижнем Тагиле в частном секторе на Вые появится новый пешеходный переход

Сделано это по просьбе местных жителей, так как в месте, где улица Речная примыкает к улице Грибоедова нет перехода, и этот участок становится опасным. При этом до ближайшего перехода в 300 метрах тоже сложно добраться — на улице нет тротуара, а обочина заросла деревьями.