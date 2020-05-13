В Нижнем Тагиле в частном секторе на Вые появится новый пешеходный переход
Сегодня, 16:23ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле в частном секторе на улице Речной возле пересечения улиц Грибоедова и Серова появится новый пешеходный переход, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сделано это по просьбе местных жителей, так как в месте, где улица Речная примыкает к улице Грибоедова нет перехода, и этот участок становится опасным. При этом до ближайшего перехода в 300 метрах тоже сложно добраться — на улице нет тротуара, а обочина заросла деревьями.
Планируется обустроить тротуарную дорожку вверх по улице Грибоедова, а также обустроить еще один пешеходный переход. Работами займется МУП «Тагилдорстрой».
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