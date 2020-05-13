В России сдачу ЕГЭ перенесли на более поздний срок

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Минпросвещения РФ в связи в пандемией коронавируса вновь перенесла сдачу Единого государственного экзамена с 8 июня на более поздний срок, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.
При этом отмечается, что ЕГЭ будут сдавать только те ученики, которые поступают в вузы. Остальных аттестируют по итогам учебного года. Точная дата проведения экзаменов для одиннадцатиклассников пока не определена.
Кроме того, в Минпросвещения сообщили, что все экзамены будут сдаваться в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
Напомним, итоговый экзамен для девятиклассников (ОГЭ) в этом году отменен полностью. Ученикам выставят годовые оценки по текущим результатам.
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