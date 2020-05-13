В Свердловской области бессимптомных зараженных COVID-19 продолжают госпитализировать
Сегодня, 14:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области, больных коронавирусом, не имеющих симптомов, а также контактировавших с ними людей продолжают госпитализировать, сообщает Znak со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Как сообщили в оперштабе, нормативно-правовые акты, позволяющие начать такую работу, вступили в силу, но необходимости в принятии таких решений пока не было.
Ранее Евгений Куйвашев разрешил лечить на дому пациентов с легкой формой коронавируса. Протокол вступил в действие с 12 мая. Жителям будут выдаваться постановления об обязательной изоляции. Кроме того, пациенты должны будут пользоваться спецустройствами для электронного мониторинга.
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