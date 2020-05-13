Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
НовостиАналитикаОбзорыКарточкиРасследованияИнтервьюМедиаланчМнения#300лет
#300лет
В Свердловской области бессимптомных зараженных COVID-19 продолжают госпитализировать
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Коронавирус
Нашли опечатку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Больница

В Свердловской области бессимптомных зараженных COVID-19 продолжают госпитализировать

Сегодня, 14:41ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Лучшее за
НеделюМесяц
Рабочая карта тагильского градоначальника
Интерактивная карта контейнеров под ТКО в Нижнем Тагиле
Как в Нижнем Тагиле проходят беременность и роды во время пандемии COVID-19
«Это все мое, родное». История труженицы тыла, проработавшей с детьми почти 50 лет
Как в Нижнем Тагиле отпраздновали День Победы в режиме самоизоляции
В Свердловской области выявлено 12 новых случаев заболевания коронавирусом
Режим самоизоляции в Свердловской области будет продлен еще на неделю
Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости коронавирусом в УрФО
Евгений Куйвашев заявил о продлении режима изоляции после майских праздников
Евгений Куйвашев объяснил, почему на Урал привозят людей из других стран
Читайте
также
Как вернуться к нормальной жизни после самоизоляции и не впасть в депрессию?
«Нам бы кто помог». Что сделали депутаты для свердловчан в период пандемии
В Нижнем Тагиле представили эскиз первой аллеи строителей