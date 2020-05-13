В Свердловской области бессимптомных зараженных COVID-19 продолжают госпитализировать

Как сообщили в оперштабе, нормативно-правовые акты, позволяющие начать такую работу, вступили в силу, но необходимости в принятии таких решений пока не было.

Ранее Евгений Куйвашев разрешил лечить на дому пациентов с легкой формой коронавируса. Протокол вступил в действие с 12 мая. Жителям будут выдаваться постановления об обязательной изоляции. Кроме того, пациенты должны будут пользоваться спецустройствами для электронного мониторинга.