В Свердловской области из-за коронавируса отменили ОГЭ для девятиклассников

Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.

По его словам, на сегодняшний день в Свердловской области ситуация с коронавирусом не улучшается. Именно потому дистанционное обучение является вынужденной мерой. Кроме того, он рекомендовал школам в последние две недели учебы не выставлять оценок и не давать домашних заданий, а только проводить консультации по подготовке к экзаменам и повторять пройденный материал.

Биктуганов сообщил, что девятиклассники не будут сдавать ОГЭ, а оценки за год им будут выставлены по текущим результатам. Что касается ЕГЭ, то для него нет альтернативы. На данный момент решено перенести эти экзамены с 8 июня на более позднее время.

Независимо от ситуации, процедуру власти постараются сделать максимально безопасной, обеспечив все места проведения экзаменов дозаторами для дезинфицирующих средств, ультрафиолетовыми лампами, средствами защиты, а также будет соблюдаться социальное дистанцирование.