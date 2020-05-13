В Свердловской области из-за коронавируса отменили ОГЭ для девятиклассников
ОГЭ для девятиклассников в Свердловской области будет отменен с целью недопущения распространения коронавируса, сообщает «Уралинформбюро».
Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов.
По его словам, на сегодняшний день в Свердловской области ситуация с коронавирусом не улучшается. Именно потому дистанционное обучение является вынужденной мерой. Кроме того, он рекомендовал школам в последние две недели учебы не выставлять оценок и не давать домашних заданий, а только проводить консультации по подготовке к экзаменам и повторять пройденный материал.
Биктуганов сообщил, что девятиклассники не будут сдавать ОГЭ, а оценки за год им будут выставлены по текущим результатам. Что касается ЕГЭ, то для него нет альтернативы. На данный момент решено перенести эти экзамены с 8 июня на более позднее время.
Независимо от ситуации, процедуру власти постараются сделать максимально безопасной, обеспечив все места проведения экзаменов дозаторами для дезинфицирующих средств, ультрафиолетовыми лампами, средствами защиты, а также будет соблюдаться социальное дистанцирование.
На данный момент в Свердловской области количество зараженных коронавирусом составляет почти 2,3 тысячи человек. Сегодня стало известно, что Евгений Куйвашев объявит об отмене режима самоизоляции с 18 мая. Однако коснется это не всех городов. В частности, режим не будет отменен в Нижнем Тагиле.