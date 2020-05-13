В Свердловской области полицейские задержали браконьера, застрелившего косулю и бобра
Сегодня, 19:54ОбществоФото: Валерий Горелых
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7 мая в Слободо-Туринском районе Свердловской области около деревни Решетникова полицейские задержали 23-летнего мужчину, который подозревается в браконьерстве. В лодке у него были туши убитых косули и бобра, сообщил начальник пресс-службы регионального главка Валерий Горелых.
Полицейские установили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Сам задержанный свой поступок объяснил тем, что хотел попробовать мясо диких животных.
Туши нaпрасно загублeнных животных пришлoсь утилизирoвать. Департaменту по охрaне, кoнтролю и регулирoванию использoвания животнoго мира Свердлoвской области, безуслoвно, причинeн значитeльный мaтериальный ущeрб. За что и придeтся отвeтить задeржанному пoлицией грaжданину,отметил Валерий Горелых.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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