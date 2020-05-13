По его словам, решение было принятo исходя из тeкущей эпидемиoлогической ситуaции, рекомeндаций Роспoтребнадзора, кoнсультаций с вeдущими экспертaми здравoохранения.

Работу начнут торговые центры, магазины и уличные кафе, соблюдая при этом нормы по количеству посетителей - не менее 10 квадратных метров на человека. Также каждая торговая точка должна будет получить декларацию о санэпидбезопасности. При этом фут-корты и кинотеатры пока будут оставаться закрытыми.

Жителям разрешат гулять в парках и заниматься спортом, соблюдая при этом социальную дистанцию. Количество дежурных групп в детских садах будет увеличено.

При этом в 18 муниципалитетах региона с неблагополучной эпидобстановкой, включая Екатеринбург, часть ограничений сохранится. В том числе запрет на продажу алкоголя после 19.00, ограничения на услуги в парикмахерских - можно только стричься.