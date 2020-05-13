В Свердловской области спецгруппа проверит соблюдение санэпидмер на предприятиях
Сегодня, 22:22ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернатор Свердловской области заявил о том, что после отмены ограничений приступившие к работе предприятия проконтролирует специальная группа, пишет «УралИнформБюро».
Сюжеты: Коронавирус
Задачей спецгруппы станет контроль за санитарной безопасностью на предприятиях. В группу войдут представители контролирующих органов, Роспотребнадзора, МЧС, полиции, министерств промышленности, АПК и потребительского рынка, транспорта.
Как пояснил Евгений Куйвашев, необходимость создания группы обусловлена несоблюдением ограничительных и профилактических мер на некоторых предприятиях.
Курировать это направление поручено заместителю губернатора Азату Салихову. Олег Чемезов должен будет заняться разработкой декларации безопасности для предприятий малого и среднего бизнеса.
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