В Тавде открылись 13 торговых центров, несмотря на действующий режим самоизоляции

Решение об открытии торговых центров принял глава округа Виктор Лачимов 12 мая на заседании оперштаба округа по противодействию коронавирусу. При этом, согласно Указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, торговые центры по всему региону должны оставаться закрытыми, пока не будут сняты ограничительные меры.

На официальном сайте Тавдинского ГО информация об открытии ТЦ стоит вторым пунктом в списке мер по поэтапному выходу из режима самоизоляции. Так, им разрешено работать при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований.