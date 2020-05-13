VK Fest соберёт деньги на помощь больницам и жертвам домашнего насилия

Все 7 дней, которые продлится онлайн-фестиваль, пользователи смогут отправлять друзьям особенный подарок. Деньги от его продажи будут перечислены трём некоммерческим организациям: AdVita, «Не напрасно» и «Насилию.нет».

Благотворительный подарок можно будет отправить сколько угодно раз в дни проведения VK Fest — с 15 по 21 мая. Для этого нужно зайти на страницу любого человека, нажать на знак подарка и выбрать сюрприз с дружелюбным хомяком Сеней — это персонаж одного из самых популярных наборов стикеров. Благотворительный подарок будет стоить 15 голосов — это 105 рублей. ВКонтакте будет рассказывать о нём в рамках трансляций VK Fest, а также в официальных сообществах соцсети.

Средства, собранные благодаря подаркам, будут перечислены:

• фондам «Не напрасно» и AdVita — сейчас они объединили усилия, чтобы помочь больницам справиться со вспышкой коронавирусной инфекции: закупают материалы и средства защиты, организуют питание для медперсонала;

• центру «Насилию.нет», чьи просветительские проекты сейчас особенно актуальны: в самоизоляции важно сохранять психологическое благополучие и беречь друг друга, а в сложных ситуациях к специалистам центра можно обратиться за индивидуальной помощью.

Екатерина Кочнева, руководитель направления Благотворительность ВКонтакте:

«Пандемия сильно повлияла на деятельность благотворительных организаций. Многие из них изменили формат работы или испытывают особенно высокие нагрузки, а количество пожертвований при этом сокращается: люди лишаются заработка и отказываются от дополнительных трат. Поэтому мы считаем, что сейчас как никогда важно поддерживать НКО — и используем инструменты ВКонтакте, чтобы делать это было просто и приятно. Верим, что своими подарками зрители VK Fest помогут многим людям. Команда ВКонтакте со своей стороны тоже присоединится к пожертвованию — ведь делать добрые дела лучше вместе».

VK Fest регулярно уделяет внимание вопросам благотворительности. В частности, ежегодно на офлайн-фестиваль посетители могут купить особый билет — он стоит на 100 рублей дороже обычного. Деньги удваиваются ВКонтакте и направляются некоммерческим организациям. Кроме того, НКО — постоянные участники VK Fest: на фестивале они обустраивают площадки, рассказывают о своей деятельности и привлекают новых сторонников.

Ранее ВКонтакте и Radio Record рассказали, что VK Fest меняет формат и в этом году полностью пройдёт онлайн — таким образом, он станет первым недельным онлайн-фестивалем в России. Уже известны имена более чем 50 артистов, которые будут участвовать в трансляциях VK Fest 2020: это Баста, Тима Белорусских, Cream Soda, Мумий Тролль и многие другие. Также на фестивале выступят блогеры, стендаперы и другие спикеры. Анонсы участников и расписание трансляций будут постепенно публиковаться в официальном сообществе VK Fest: vk.com/fest