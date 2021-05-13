14 мая в Якутии стартует экспедиция по авиаучету белого медведя

Издание «Новые известия» сообщает, что цель проекта — провести авиаучет белого медведя в Арктической зоне России. По словам организаторов проекта, первый этап начнется уже в ближайшие дни — 14 мая ученые в сопровождении съемочной группы вылетят из аэропорта поселка Тикси. В рамках этого этапа проекта «Хозяин Арктики» экспедиция пролетит по десяти маршрутам, каждый из которых имеет протяженность не менее тысячи километров. Полеты будут длиться по шесть часов. Все это время специалисты будут изучать акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.
В июне начнется реализация второго этапа проекта — ученые отправятся на судне «Михаил Сомов» до архипелага Земля Франца-Иосифа. Далее они пересядут в вертолет, на котором будут искать белых медведей, чтобы взять биологический материал и надеть на животных специальные спутниковые ошейники, которые позволят вести учет. Василий Богословский, руководитель экологического проекта и глава фонда «Чистые моря», отметил, что реализация этой программы даст возможность сохранить популяцию хищников, а также спрогнозировать будущее всей Арктики.
В агентстве «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная началу реализации экопроекта. Информационные партнеры проекта — холдинг 1MI и «Новые известия». Сообщается, что на пресс-конференции присутствовали организаторы экспедиции, инициаторы экопроекта, исполнители, а также председатель правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко. Кроме этого, в пресс-конференции смогли принять участие жители Российской Федерации — граждане подключались онлайн и задавали участникам разные вопросы, в том числе о процессе надевания ошейников, разработке маршрутов исследования и трудностях, с которыми могут столкнуться участники.