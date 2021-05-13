14 мая в Якутии стартует экспедиция по авиаучету белого медведя

Издание «Новые известия» сообщает, что цель проекта — провести авиаучет белого медведя в Арктической зоне России. По словам организаторов проекта, первый этап начнется уже в ближайшие дни — 14 мая ученые в сопровождении съемочной группы вылетят из аэропорта поселка Тикси. В рамках этого этапа проекта «Хозяин Арктики» экспедиция пролетит по десяти маршрутам, каждый из которых имеет протяженность не менее тысячи километров. Полеты будут длиться по шесть часов. Все это время специалисты будут изучать акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря.