Глава Хабаровского края назвал суммы компенсаций пострадавшим от весеннего паводка

Политик разместил на своей странице в социальной сети видео. В нем он заявил, что в Николаевском районе после комиссионной оценки ущерба люди в заявительном порядке смогут получить финансовую поддержку - по 10 000 рублей на члена семьи. Лица, которые потеряли все свое имущество, могут получить до 100 000 рублей. Власти за счет бюджета восстановят муниципальное и государственное жилье. Об этом информирует transsibinfo.com.
Утром 12 мая Дегтярев отправился в Николаевский район. Он хочет на месте оценить последствия подъема воды.
Все коммунальные объекты энергетической и социальной сферы восстановят, как и положено, за счет региональной казны из резервного фонда, подчеркнул врио губернатора.
По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в северной части региона при разливе Амура пострадало шесть населенных пунктов. Паводок затронул поселки Маго, Чныррах, Красное, Подгорное и Тнейвах. В городе Николаевске-на-Амуре подтопило несколько домов.
Утром 12 мая вода стояла в 60 жилых домах и на 70 приусадебных участках. Подтопило и межпоселковые дороги.
В поселке Маго пропало электричество - ледоходом была повреждена опора ЛЭП. Вода в домах стояла на уровне 10-50 сантиметров. К отдельным домовладениям Дегтярев смог добраться только на лодке. Он ей управлял сам.
Вода начала спадать. К сожалению, все критические отметки оказались преодолены. В нынешнем году уровень воды оказался даже выше, чем при паводке 2013 года. Произошедшее можно сравнить с 1973 годом - его тут старожилы отлично помнят, сказал врио губернатора.
От села Маго вода отступает, а вот в поселке Чныррах обстановка осложнилась. Оттуда в пункт временного размещения, расположенный в поселке Красное, эвакуировали семь человек. Еще три человека с ограниченными возможностями здоровья были направлены в медицинское учреждение районного центра.
Большая вода пришла и в соседний Ульчский район. Там подтопило восемь земельных участков и девять внутрипоселковых дорог. Подтопления случились в поселках Сусанино, Тахта, Тыр, Монгол, Кольчем, Солонцы и Ухта.
Сейчас граница вскрытия Амура приблизилась к городу Николаевск-на-Амуре. Дополнительный подъем воды ожидается на 0,5-1 метр - до отметки 330-380 сантиметра - при критических 350 сантиметрах.
Как стало известно, наводнение на нижнем Амуре, по мнению гидрологов, произошло из-за более толстого для данного времени года льда на реке. Толщина ледяного покрова местами превышает обычную норму вдвое. В ходе ледохода случаются заторы и выход льда в прибрежную зону.