Глава Хабаровского края назвал суммы компенсаций пострадавшим от весеннего паводка

Политик разместил на своей странице в социальной сети видео. В нем он заявил, что в Николаевском районе после комиссионной оценки ущерба люди в заявительном порядке смогут получить финансовую поддержку - по 10 000 рублей на члена семьи. Лица, которые потеряли все свое имущество, могут получить до 100 000 рублей. Власти за счет бюджета восстановят муниципальное и государственное жилье. Об этом информирует transsibinfo.com.