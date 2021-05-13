Глава Хабаровского края назвал суммы компенсаций пострадавшим от весеннего паводка

Глава Хабаровского края назвал суммы компенсаций пострадавшим от весеннего паводка
Глава Хабаровского края назвал суммы компенсаций пострадавшим от весеннего паводка
Сегодня, 03:41ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Население Николаевского района Хабаровского края, где из-за весеннего паводка объявили режим чрезвычайной ситуации, получат своевременные денежные компенсации. Об этом в среду, 12 мая, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев.

Политик разместил на своей странице в социальной сети видео. В нем он заявил, что в Николаевском районе после комиссионной оценки ущерба люди в заявительном порядке смогут получить финансовую поддержку - по 10 000 рублей на члена семьи. Лица, которые потеряли все свое имущество, могут получить до 100 000 рублей. Власти за счет бюджета восстановят муниципальное и государственное жилье. Об этом информирует transsibinfo.com.

Утром 12 мая Дегтярев отправился в Николаевский район. Он хочет на месте оценить последствия подъема воды.

Все коммунальные объекты энергетической и социальной сферы восстановят, как и положено, за счет региональной казны из резервного фонда, подчеркнул врио губернатора.

По данным пресс-службы правительства Хабаровского края, в северной части региона при разливе Амура пострадало шесть населенных пунктов. Паводок затронул поселки Маго, Чныррах, Красное, Подгорное и Тнейвах. В городе Николаевске-на-Амуре подтопило несколько домов.

Утром 12 мая вода стояла в 60 жилых домах и на 70 приусадебных участках. Подтопило и межпоселковые дороги.

В поселке Маго пропало электричество - ледоходом была повреждена опора ЛЭП. Вода в домах стояла на уровне 10-50 сантиметров. К отдельным домовладениям Дегтярев смог добраться только на лодке. Он ей управлял сам.

Вода начала спадать. К сожалению, все критические отметки оказались преодолены. В нынешнем году уровень воды оказался даже выше, чем при паводке 2013 года. Произошедшее можно сравнить с 1973 годом - его тут старожилы отлично помнят, сказал врио губернатора.

От села Маго вода отступает, а вот в поселке Чныррах обстановка осложнилась. Оттуда в пункт временного размещения, расположенный в поселке Красное, эвакуировали семь человек. Еще три человека с ограниченными возможностями здоровья были направлены в медицинское учреждение районного центра.

Большая вода пришла и в соседний Ульчский район. Там подтопило восемь земельных участков и девять внутрипоселковых дорог. Подтопления случились в поселках Сусанино, Тахта, Тыр, Монгол, Кольчем, Солонцы и Ухта.

Сейчас граница вскрытия Амура приблизилась к городу Николаевск-на-Амуре. Дополнительный подъем воды ожидается на 0,5-1 метр - до отметки 330-380 сантиметра - при критических 350 сантиметрах.

Как стало известно, наводнение на нижнем Амуре, по мнению гидрологов, произошло из-за более толстого для данного времени года льда на реке. Толщина ледяного покрова местами превышает обычную норму вдвое. В ходе ледохода случаются заторы и выход льда в прибрежную зону.

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