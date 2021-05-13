«Годен!»: тагильчанин с плоскостопием третьей степени судится с военкоматом

Еще в шестнадцать лет сын принес в военкомат медицинские документы: выписки из поликлиники с диагнозом. Но военком не стал тогда смотреть документы. Когда я зашла в кабинет, начала объяснять, военком говорит: не хочет служить — пойдет в психушку, рассказала мама призывника.