«Годен!»: тагильчанин с плоскостопием третьей степени судится с военкоматом

В военкомате Нижнего Тагила отказались «списывать» тагильчанина в запас по основному заболеванию, а предложили лечь в стационар при психиатрической больнице на дообследование, рассказал молодой человек журналистам Е1.
Он уверен, что по всем медицинским документам с таким диагнозом в армии делать нечего.
Еще в шестнадцать лет сын принес в военкомат медицинские документы: выписки из поликлиники с диагнозом. Но военком не стал тогда смотреть документы. Когда я зашла в кабинет, начала объяснять, военком говорит: не хочет служить — пойдет в психушку, рассказала мама призывника.
Молодой человек отказался от госпитализации и получил отсрочку. Однако вовсе не из-за плоскостопия, а по «психиатрии».
После этого тагильчанин подал в суд на военкомат. Во время судебного заседания ему было отказано в иске, точно так же чуть позже поступил и Областной суд, куда призывник обратился с апелляцией.
Недавно начался весенний призыв, и юноше вновь пришла повестка в военкомат. А вместе с ней и уведомление об административном правонарушении за уклонение от медобследования по направлению военкомата, предусматривающее наказание в виде штрафа в размере от 500 до 3000 тысяч рублей.
От подробных комментариев в военкомате Нижнего Тагила отказались. Там пояснили, что призывник, несогласный с решением комиссии, может обратиться в суд.
Напомним, весенняя призывная комиссия в Нижнем Тагиле проходит с 1 апреля по 15 июля. В общей сложности за время весенней компании планируется призвать для прохождения службы свыше 134 россиян.