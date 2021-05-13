«Киномакс» нарушил правила пожарной безопасности в Нижнем Тагиле

Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерово 60 человек, из них 37 детей, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По словам очевидцев, оповещение о возгорании не сработало. Следственный комитет РФ установил, что руководство отказалось от обновления пожарной сигнализации, сэкономив семь миллионов рублей. После трагедии редакция TagilCity.ru проверила 10 торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила. Журналисты определяли шансы на спасение при возникновении ЧП. При этом, везде были выявлены нарушения.