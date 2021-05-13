«Киномакс» нарушил правила пожарной безопасности в Нижнем Тагиле

По сведениям ведомства, в здании не обеспечена безопасность людей. Так, из помещения детского развлекательного центра «Казинаки» на втором этаже от фойе с лестничной клеткой отсутствуют двери эвакуационных выходов. Кроме того, из коридора в фойе первого этажа от лестничной клетки, ведущей в гардероб, расположены препятствия на путях эвакуации.
Также эвакуационные выходы не обеспечивают безопасность посетителей, так как их ширина из помещения фойе на первом этаже, при числе эвакуирующихся через него более 50 человек, составляет 0,7 метра при норме в 1,2 метра.
На исправление этих нарушений давался срок до 1 марта 2021 года, однако предписания не были выполнены.
Также на сайте Генпрокуратуры РФ значится, что в «Киномаксе» в помещение фойе и на третьем этаже находятся автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения эвакуации людей. Они установлены более 10 лет назад. При этом не обеспечено ежегодное проведение их испытаний до замены в установленном порядке.
Эти нарушения необходимо исправить в срок до 10 января 2022 года.
ООО «Киномакс Нижний Тагил» зарегистрировано 12 декабря 2000 года. Генеральным директором является Сергей Южаков. В штате организации на 2020 год числится пять человек.
Напомним, 25 марта 2018 года в Кемерово 60 человек, из них 37 детей, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». По словам очевидцев, оповещение о возгорании не сработало. Следственный комитет РФ установил, что руководство отказалось от обновления пожарной сигнализации, сэкономив семь миллионов рублей. После трагедии редакция TagilCity.ru проверила 10 торговых и развлекательных центров Нижнего Тагила. Журналисты определяли шансы на спасение при возникновении ЧП. При этом, везде были выявлены нарушения.