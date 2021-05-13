Куйвашев принял участие в голосовании за варианты благоустройства в Екатеринбурге

Куйвашев принял участие в голосовании за варианты благоустройства в Екатеринбурге
Куйвашев принял участие в голосовании за варианты благоустройства в Екатеринбурге
Сегодня, 19:39ОбществоФото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в голосовании за дизайн-проект благоустройства в Екатеринбурге.

Он отметил, что в онлайн-голосовании задействованы 54 муниципалитета региона. Также Куйвашев напомним, что с конца апреля дежурят волонтеры, которые рассказывают горожанам о проекте и помогают с голосованием.

Встретите «людей в белом» — не проходите мимо. Я не прошел. Выбрал одну из площадок в Екатеринбурге и проект (какой — не скажу),написал губернатор на своей личной странице в Instagram.

Фото:личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Напомним, 4 мая стало известно, что 205 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. Голосование началось 26 апреля 2021 года. В России за тот же срок приняли участие в голосовании три миллиона жителей. Свердловская область оказалась на третьем месте по числу отдавших голоса граждан. По результатам, лучшие проекты будут приняты к реализации в 2022 году.

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Екатеринбург
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