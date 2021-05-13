Куйвашев принял участие в голосовании за варианты благоустройства в Екатеринбурге

Напомним, 4 мая стало известно, что 205 тысяч жителей Свердловской области приняли участие в голосовании за дизайн-проекты благоустройства общественных территорий. Голосование началось 26 апреля 2021 года. В России за тот же срок приняли участие в голосовании три миллиона жителей. Свердловская область оказалась на третьем месте по числу отдавших голоса граждан. По результатам, лучшие проекты будут приняты к реализации в 2022 году.