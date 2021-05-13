МТС тестирует разработанную российским стартапом систему видеонаблюдения

Конкурсные отборы инновационных стартапов для крупного бизнеса проводятся не первый раз в Свердловской области. В этот раз мы поставили себе задачу вовлечь институты развития других регионов Урала и даже страны, и у нас это получилось. В отборе принимали участие стартапы из Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и из Москвы. Любой из шести финалистов конкурса — уже победитель и явно продемонстрировал готовность к пилотированию с корпоративным заказчиком. Хочу поблагодарить ПАО «МТС» за открытость и доверие, очень надеюсь, что через год мы сможем рассказать об экономических эффектах от пилотных внедрений, предложенных стартапами в финале конкурса,рассказал директор Свердловского венчурного фонда Денис Скоморохов.