«Мы в шоке»: сотрудники «Мегамарта» в Свердловской области лишены премий к зарплате

Еще одна продавец из Екатеринбурга подтвердила редакции TagilCity.ru о том, что премии за переработку были удержаны в полном объеме.
Мы получили зарплату и были в полном шоке. Люди, проработавшие по 200, 250, 300 часов, получили просто смешные суммы. Мы до последнего надеялись, что это какой-то бред, и такого не может быть,отметила женщина.
По ее словам, слухи о том, что зарплата будет выплачена не полностью, ходили уже неделю. Однако сотрудников никто не информировал, никаких приказов не было. 11 мая было проведено собрание, на котором руководство пояснило, что премию вычли из-за больших потерь нового «Мегамарта» в ТЦ «Алатырь».
Почему же за этот магазин должны отвечать рядовые сотрудники других магазинов? Странно, но директора и охрана получили зарплату в полном объеме. Где логика и совесть у руководителей сети? пожаловалась свердловчанка.
Также продавцам «Мегамарта» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле зарплату выдали дали по договору, без доплаты.
Публикации СМИ дошли до Москвы, заведующая под угрозой увольнения, рассказал редакции TagilCity.ru источник, знакомый с ситуацией.
Об идентичной ситуации рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница «Мегамарта» из Ревды. По ее словам, продавцы в расстройстве и хотят увольняться.
Все ревут… Обидно. Денег нет, чтобы кредит заплатить. Не доплатили по пять-шесть тысяч каждому. Столько лет и сил потрачено — и никакой благодарности. Сама Садовская (региональный управляющий сети — прим. ред.) и года не проработала: «Райт» развалила и «Мегамарт» губит, отметила женщина.
Редакция TagilCity.ru направит запросы в трудовую инспекцию и торговую сеть «Мегамарт».
Напомним, продавец из «Мегамарта» на улице Фрунзе в Нижнем Тагиле пожаловалась, что им грозит лишение премий из-за убытков в другом магазине. Позже эту информацию подтвердил продавец сети из Екатеринбурга.