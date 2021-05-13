«Мы в шоке»: сотрудники «Мегамарта» в Свердловской области лишены премий к зарплате

По ее словам, слухи о том, что зарплата будет выплачена не полностью, ходили уже неделю. Однако сотрудников никто не информировал, никаких приказов не было. 11 мая было проведено собрание, на котором руководство пояснило, что премию вычли из-за больших потерь нового «Мегамарта» в ТЦ «Алатырь».