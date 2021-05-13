Путин потребовал наказать причастных к стрельбе в казанской школе

Именно Росгвардия следит за оборотом оружия. Для решения поставленной Путиным задачи необходимы профессиональные кадры. Качественный осмотр психиатром может быть более или менее надежным фильтром, но он должен длиться не пять и не 15 минут, а около часа. Это потребует привлечения намного большего числа психиатров, чем имеется сейчас, считают авторы «Мейстер».