Путин потребовал наказать причастных к стрельбе в казанской школе

Путин потребовал наказать причастных к стрельбе в казанской школе
Путин потребовал наказать причастных к стрельбе в казанской школе
Сегодня, 20:28ОбществоФото: kremlin.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с членами Кабинета министров затронул тему стрельбы в школе в Казани.

Глава государства потребовал привлекать к жесткой персональной ответственности всех лиц, выдающих разрешения на оружие, и людей предоставляющих необходимые для этого документы. Необходимо исключить ситуации, когда медицинские справки, к примеру, можно банально приобрести за деньги, без медицинского осмотра. Об этом информирует телеграм-канал «Мейстер».

Именно Росгвардия следит за оборотом оружия. Для решения поставленной Путиным задачи необходимы профессиональные кадры. Качественный осмотр психиатром может быть более или менее надежным фильтром, но он должен длиться не пять и не 15 минут, а около часа. Это потребует привлечения намного большего числа психиатров, чем имеется сейчас, считают авторы «Мейстер».

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