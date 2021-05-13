Роспотребнадзор не нашел нарушений в установке вышки МТС на Старателе в Нижнем Тагиле

Роспотребнадзор не нашел нарушений в установке вышки МТС на Старателе в Нижнем Тагиле
Роспотребнадзор не нашел нарушений в установке вышки МТС на Старателе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:32ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Установка вышки сотового оператора во дворе на улице Крымская в Нижнем Тагиле не является нарушением. Роспотребнадзор ответил на жалобы жителей.

Согласно ответу Роспотребнадзора на запрос TagilCity.ru, установка вышек и антенно-мачтовых сооружений для размещения сотовых операторов санитарными правилами не регламентируется. Также в компетенцию не входит согласование мест размещения вышек сотовой связи, решение вопросов по их переносу, либо демонтажу.

В соответствии с санитарными правилами СанПин до размещения конструкции должна быть разработана проектная документация на условия расположения радиоэлектронного средства, на которую должно быть оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам и гигиеническим нормативам. По официальным сведениям, по адресу Крымская в реестре Роспотребнадзора РФ зарегистрированы проекты, прошедшие экспертизу и имеющие положительные санитарно-эпидемиологические заключения. По проектной документации базовая станция системы сотовой радиотелефонной связи на Старателе в Нижнем Тагиле соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Размещение объектов связи в указанном в Вашем обращении месте не является нарушением требований санитарно-эпидемиологических норм и правил и не требует на данном этапе приведения проверки, сообщили TagilCity.ru.

Напомним, тагильчане выступили против размещения вышки сотовой связи МТС рядом с жилыми домами по адресу Крымская, 27, 29, 31 и 33. Жители обратились с жалобой в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, но прокурорская проверка не выявила нарушений при размещении вышки сотового оператора. Пресс-служба ПАО «МТС» пояснила TagilCity.ru, что базовая станция мобильной связи строится с соблюдением всех установленных правил.

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