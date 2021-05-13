Роспотребнадзор не нашел нарушений в установке вышки МТС на Старателе в Нижнем Тагиле

В соответствии с санитарными правилами СанПин до размещения конструкции должна быть разработана проектная документация на условия расположения радиоэлектронного средства, на которую должно быть оформлено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии Санитарным правилам и гигиеническим нормативам. По официальным сведениям, по адресу Крымская в реестре Роспотребнадзора РФ зарегистрированы проекты, прошедшие экспертизу и имеющие положительные санитарно-эпидемиологические заключения. По проектной документации базовая станция системы сотовой радиотелефонной связи на Старателе в Нижнем Тагиле соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.