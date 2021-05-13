Сельскохозяйственная ярмарка переехала от ДК «Юбилейный» на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка, проходившая раньше у ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле, на время реконструкции парка переехала на место бывшего Выйского рынка.

Теперь сельскохозяйственная ярмарка будет проводиться на ВМЗ, на месте, где раньше находился Выйский рынок. Первый раз тагильчане могли купить продукцию 6 и 7 мая, следующая ярмарка пройдет 3 и 4 июня. Жители города могут приобрести свежие овощи и фрукты, орехи, рассаду, цыплят и многое другое. По словам продавцов, мероприятие будет проводиться раз в месяц до августа 2021 года. Администрация Нижнего Тагила выделила это место, так как оно находится недалеко от ДК «Юбилейный». Народу очень мало. Почти никто не знает, что ярмарка теперь проводится здесь, несмотря на то, что по местному телевидению показывают объявления,рассказал редакции TagilCity.ru продавец. Он также отметил, что проходимость у ДК «Юбилейный» намного больше, соответственно и выручка тоже. Фото: TagilCity.ru Напомним, в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» ремонтируют парк за ДК «Юбилейный» на Вые. Также в проект реконструкции входит площадь перед зданием, которая будет вымощена тротуарной плиткой, и парковка. Работы планируется завершить к концу сентября 2021 года. Ремонт площади перед ДК «Юбилейный» начат в Нижнем Тагиле

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