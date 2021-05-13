Тагильские спасатели ликвидировали «лесной пожар»

Основной задачей являлась отработка взаимодействия сил Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и проверить навыки спасателей по ликвидации лесного пожара, рассказали специалисты «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» на своей странице в Instagram.