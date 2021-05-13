Тагильские спасатели ликвидировали «лесной пожар»
Сегодня, 11:11ОбществоФото: "Тагильский спасатель" в Instagram

Тагильские спасатели ликвидировали «лесной пожар»

В рамках учений тагильские спасатели ликвидировали «лесной пожар», приблизившийся к жилым домам в поселке Чащино.

В тренировке, прошедшей накануне в поселке Чащино, приняли участие сотрудники пожарной охраны, представители авиаохраны лесов, службы экологической безопасности и МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил».

В ходе тактико-специальных учений спасатели отрабатывали действия по ликвидации лесного пожара, который по легенде начал приближаться к населенному пункту.

Основной задачей являлась отработка взаимодействия сил Нижнетагильского городского звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС и проверить навыки спасателей по ликвидации лесного пожара, рассказали специалисты «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» на своей странице в Instagram.

Также в ходе учений были отработаны навыки по эвакуации пострадавшего.

Напомним, 11 мая сотрудники Центра защиты населения Нижнего Тагила спасли девочку, которая застряла между стволов деревьев в центре города.

Сюжеты:
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лесной пожаробществоспасателиученияЧащиноНижний Тагил
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