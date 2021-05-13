Цены на сахар выросли в Свердловской области

В магазинах Среднего Урала резко выросли цены на сахар. За год стоимость сладкого песка выросла на более чем 40%.

Средняя потребительская цена в апреле 2021 года на сахар-песок составила 49,6 рубля за килограмм, с апреля 2020 года цена выросла на 40,4%, следует из данных Сверловскстата. За последний месяц этот продукт подорожал в среднем на 1,9%, а за минувшие 6 месяцев на 3,6%. Выросли цены за прошедшие 12 месяцев и на картофель (+48,7%), морковь (+35,3%), греча (+31,6%), яйцо и растительное масло стали дороже (+17%), а также рыба и курица и рыба (+14%). Напомним, во время визита в Богданович губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возмутили цены на продукцию уральских производителей. «Так дело не пойдет»: Куйвашева возмутили цены на продукцию уральских производителей

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