Цены на сахар выросли в Свердловской области

Цены на сахар выросли в Свердловской области
Цены на сахар выросли в Свердловской области
Сегодня, 12:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В магазинах Среднего Урала резко выросли цены на сахар. За год стоимость сладкого песка выросла на более чем 40%.

Средняя потребительская цена в апреле 2021 года на сахар-песок составила 49,6 рубля за килограмм, с апреля 2020 года цена выросла на 40,4%, следует из данных Сверловскстата.

За последний месяц этот продукт подорожал в среднем на 1,9%, а за минувшие 6 месяцев на 3,6%.

Выросли цены за прошедшие 12 месяцев и на картофель (+48,7%), морковь (+35,3%), греча (+31,6%), яйцо и растительное масло стали дороже (+17%), а также рыба и курица и рыба (+14%).

Напомним, во время визита в Богданович губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева возмутили цены на продукцию уральских производителей.

Свердловская областьстатистикапродуктыценырост ценобществосахар
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