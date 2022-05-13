«20 главных событий России за 20 лет»: Олимпиада в Сочи

«20 главных событий России за 20 лет»: Олимпиада в Сочи
«20 главных событий России за 20 лет»: Олимпиада в Сочи
Вчера, 22:08Общество
Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.

Холдинг 1MI, при поддержке Автономной Некоммерческой Организации «Институт Развития Интернета», представляет национальный проект «20 главных событий России за 20 лет». Социологи, журналисты и политические аналитики выясняют, какие эпизоды современной истории больше всего сказались на жизни молодого поколения. Ключевые вопросы исследования задаются участникам фокус-групп по всей стране. Респондентами выступают граждане от 18 до 35 лет.

Красная поляна уже второе десятилетие плотно ассоциируется с Олимпийскими играми. Здесь до сих пор все пропитано духом главных мировых соревнований. В горное село Эсто-Садок, а именно так называется эта географическая локация на официальных картах, ежегодно стремятся сотни тысяч туристов со всего мира. Привлекает не только современная инфраструктура, созданная к сочинским Играм, но и то развитие, которое курорт получил после Олимпиады 2014.

Во время грандиозных олимпийских строек находились те, кто критиковал размах, с которым Россия готовилась принять Игры. Обывателям казалось, что после соревнований эти объекты останутся невостребованными. Как же они заблуждались. Олимпиада 2014-ть не только ознаменовала новую эпоху в отечественной истории - ведь раньше-то мы еще ностальгировали по ласковому мишке 80-ых. Оказалось, что с передачей флага от Сочи корейскому городу Пхёнчхану, во время церемонии закрытия, трансформации тут только стартовали.

В 2020-ом году территория Олимпийского парка была выделена в отдельную административную единицу, а образовательный центр поддержки одарённых детей Сириус приобрел статус города, важного для всей России.

Новые высоты на Олимпийских играх 2014-ого взяли не только наши атлеты. Жизнь рядовых сочинцев тоже вышла на недостижимый доселе уровень. В городе и окрестностях обновили системы электро и водоснабжения, построили больницы. Современная же гостиничная инфраструктура гарантировала стабильный и платежеспособный поток отдыхающих. Учитывая, что около 70-яти процентов местного населения так или иначе задействовано в туристическом бизнесе, для нескольких поколением краснодарцев Игры стали определенно главным событием и региона, и всей страны за последние 20-ть лет.

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