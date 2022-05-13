«20 главных событий России за 20 лет»: Появление профессиональной, сильной армии

Оборонно-промышленный комплекс – тот сектор экономики, в импортозамещении которого, нам удалось добиться, пожалуй, наибольших успехов. Безальтернативность данного пути развития особенно ясно проявилась в 2014 году. Тогда европейские, американские и украинские власти ввели санкции, запрещающие импорт изделий для нужд отечественной армии. И это при том, что 8 лет назад наш ОПК довольно серьезно зависел от иностранных поставок. Причиной тому являлись постсоветские представления о возможностях производственной кооперации с Западом.