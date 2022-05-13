Андрей Воробьев: Московская область занимает 1-е место по числу глэмпингов в России

Андрей Воробьев: Московская область занимает 1-е место по числу глэмпингов в России
Андрей Воробьев: Московская область занимает 1-е место по числу глэмпингов в России
Сегодня, 13:15Общество
Вопросы развития глэмпинга на территории региона  в Пушкинском городском округе рассмотрел с представителями экотуристического бизнеса губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Как отметили в Ассоциации глэмпингов России, сегодня Московская область занимает первую строчку по числу глэмпингов в России, сегодня их в регионе 24, пишет 360tv.ru. Наибольшее количество в Дмитрове, Рузе, Коломне, а также Орехово-Зуевском г. о. На стадии строительства еще 6 объектов: в Коломне, Красногорске, Наро-Фоминске, Ступине, а также Сергиевом Посаде.

«Сегодня туризм — очень важное направление, и для бизнеса, и для культурной жизни региона. В настоящее время работает 24 глэмпинга, еще 6 — строятся. Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Сегодня нам предстоит разобраться, чем мы можем быть полезны — субсидии, гранты, выделение земли. На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки для отелей, кемпингов, глэмпингов, мы также не отстаем», — отметил Андрей Воробьев.

Как отметили участники встречи, в Пушкинском городском округе находится самый лучший глэмпинг Подмосковья — «Под Небом». Глэмпинг расположен на берегу Пестовского водохранилища и работает по системе «все включено». Более 1,4 тыс. жителей и гостей области посетили «Под Небом» в прошлом сезоне.

Основатели подмосковного глэмпинга «Под Небом» часто делятся опытом с предпринимателями из всех регионов России.

По словам губернатора, Подмосковье готово помогать инвесторам, в реализации их проектов и создании новых рабочих мест. Для глэмпингов, кемпингов, а также гостиниц планируется разработать единый стандарт, чтобы обеспечить соответствующий уровень качества отдыха.

Примечательно, что в ближайшем будущем инвесторы смогут выбирать земельный участок на инвестиционной карте Московской области, где будет новая вкладка под названием «глэмпинги».

Ориентировочная обработка заявки и согласования займет не больше 14 дней. Арендовать участок можно будет на срок до 5 лет. Власти региона для всех инвесторов организуют сопровождение, начиная с момента выбора участка земли и до подписания договора аренды.

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