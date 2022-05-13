Андрей Воробьев: Московская область занимает 1-е место по числу глэмпингов в России

«Сегодня туризм — очень важное направление, и для бизнеса, и для культурной жизни региона. В настоящее время работает 24 глэмпинга, еще 6 — строятся. Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Сегодня нам предстоит разобраться, чем мы можем быть полезны — субсидии, гранты, выделение земли. На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки для отелей, кемпингов, глэмпингов, мы также не отстаем», — отметил Андрей Воробьев.