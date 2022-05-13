Детский сад № 20 в Нижнем Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Фирма зарегистрирована в Екатеринбурге в 2016 году, руководителем является Бахадыр Шабанов. Компания занимается строительством и сносом зданий. За время работы организация выступала подрядчиком в четырех госконтрактах на сумму 26,5 миллиона рублей. Заказчиками выступали УРФУ и УрГУПС.