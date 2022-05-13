Детский сад № 20 в Нижнем Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга

Детский сад № 20 в Нижнем Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга
Детский сад № 20 в Нижнем Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга
Сегодня, 18:49ОбществоФото: 1MI
Ремонт детского сада № 20 на улице Карла Маркса, 58 в Нижнем Тагиле начнет ООО «Делком-Урал» из Екатеринбурга. Первые два этапа реконструкции обойдутся в 20,1 миллиона рублей.

ООО «Делком-Урал» стало единственным, заявившимся на аукцион, торги признаны не состоявшимися. Заказчиком лота является администрация Нижнего Тагила.

Фирма зарегистрирована в Екатеринбурге в 2016 году, руководителем является Бахадыр Шабанов. Компания занимается строительством и сносом зданий. За время работы организация выступала подрядчиком в четырех госконтрактах на сумму 26,5 миллиона рублей. Заказчиками выступали УРФУ и УрГУПС.

Все работы в здании необходимо окончить до 31 октября 2022 года. После демонтажа строители обновят кровлю детского сада, заменят окна и двери, а затем утилизируют мусор.

Напомним, капитальный ремонт яслей на улице Оплетина, 5 заканчивает тагильская компания «Винсара». Уже в середине июля дошкольное учреждение примет 60 малышей.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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