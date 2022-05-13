Детский сад № 20 в Нижнем Тагиле отремонтирует фирма из Екатеринбурга

ООО «Делком-Урал» стало единственным, заявившимся на аукцион, торги признаны не состоявшимися. Заказчиком лота является администрация Нижнего Тагила.
Фирма зарегистрирована в Екатеринбурге в 2016 году, руководителем является Бахадыр Шабанов. Компания занимается строительством и сносом зданий. За время работы организация выступала подрядчиком в четырех госконтрактах на сумму 26,5 миллиона рублей. Заказчиками выступали УРФУ и УрГУПС.
Все работы в здании необходимо окончить до 31 октября 2022 года. После демонтажа строители обновят кровлю детского сада, заменят окна и двери, а затем утилизируют мусор.
Напомним, капитальный ремонт яслей на улице Оплетина, 5 заканчивает тагильская компания «Винсара». Уже в середине июля дошкольное учреждение примет 60 малышей.