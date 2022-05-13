Геннадий Орлов раскрыл подробности назначения Сергея Семака на пост главного тренера

Геннадий Орлов раскрыл подробности назначения Сергея Семака на пост главного тренера
Геннадий Орлов раскрыл подробности назначения Сергея Семака на пост главного тренера
13 мая, 21:54ОбществоФото: pixabay.com
Орлов даже специально спрашивал разрешения у главы "Газпрома" Алексея Миллера

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "ГСО-чат", Орлов даже специально спрашивал разрешения у главы "Газпрома" Алексея Миллера на обнародование процесса утверждения наставника.

По словам журналиста, Алексей Борисович был единственным представителем руководства клуба, кто предложил кандидатуру Семака.

Остальные члены правления сине-бело-голубых высказывались за кандидатуры иностранных специалистов. В частности, предлагалось вернуть Дика Адвоката, либо рассмотреть вариант с назначением итальянца Маурицио Сарри.

Добавим, что за несколько туров до окончания текущего чемпионата России "Зенит" досрочно гарантировал себе четвертый чемпионский титул подряд под руководством Семака.

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