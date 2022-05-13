Геннадий Орлов раскрыл подробности назначения Сергея Семака на пост главного тренера

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на "ГСО-чат", Орлов даже специально спрашивал разрешения у главы "Газпрома" Алексея Миллера на обнародование процесса утверждения наставника.
По словам журналиста, Алексей Борисович был единственным представителем руководства клуба, кто предложил кандидатуру Семака.
Остальные члены правления сине-бело-голубых высказывались за кандидатуры иностранных специалистов. В частности, предлагалось вернуть Дика Адвоката, либо рассмотреть вариант с назначением итальянца Маурицио Сарри.
Добавим, что за несколько туров до окончания текущего чемпионата России "Зенит" досрочно гарантировал себе четвертый чемпионский титул подряд под руководством Семака.