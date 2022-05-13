Мост на Циолковского в Тагиле откроют в июле, а водка, сахар и капуста стали дешевле

Подрядчик должен успеть выполнить работы на мосту на Циолковского в июле, ряд продуктов подешевел, а сотрудника роспотребнадзора обвиняют в покупке больничного — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области в пятницу, 13 мая.

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