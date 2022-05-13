Мост на Циолковского в Тагиле откроют в июле, а водка, сахар и капуста стали дешевле

Мост на Циолковского в Тагиле откроют в июле, а водка, сахар и капуста стали дешевле
Мост на Циолковского в Тагиле откроют в июле, а водка, сахар и капуста стали дешевле
Сегодня, 20:52ОбществоФото: TagilCity.ru
Подрядчик должен успеть выполнить работы на мосту на Циолковского в июле, ряд продуктов подешевел, а сотрудника роспотребнадзора обвиняют в покупке больничного — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях в Нижнем Тагиле и Свердловской области в пятницу, 13 мая.

Работы на мосту на Циолковского в Нижнем Тагиле возобновились 11 мая. Порядка 30 человек ежедневно трудятся, чтобы путепровод был готов в срок. Кстати, дату открытия моста сдвинули на конец июля. Успеет ли подрядчик выполнить все работы, почему изменились сроки и как это отразится на транспортной развязке в Тагиле, читайте в нашем материале.

Глава города Владислав Пинаев поздравил волонтеров Нижнего Тагила с юбилеем. В этом году организации «Красный крест» исполняется 155 лет. За труд и благородство, бескорыстие и добрые сердца сотрудников фонда поблагодарили руководители горбольниц Нижнего Тагила, а будущим медикам дали напутствие.

Дело посуточного грабителя было передано в Дзержинский райсуд. По стечению обстоятельств, 25-летний обвиняемый в грабежах и кражах тагильчанин оказался однофамильцем начальника отдела полиции в одном из сериалов. Теперь господину Ознобихину грозит реальный срок, причем не маленький.

Что может объединять капусту, водку и сахар? Не только покупательская корзина или торговая точка, а список подешевевших за две недели продуктов. В этом же перечне оказались сардельки и сосиски, консервы для детского питания, творог, вермишель и некоторые другие продукты.

Сотрудника свердловского управления Роспотребнадзора по транспорту на железной дороге из Нижнего Тагила обвинили в покупке листа временной нетрудоспособности. По версии силовиков, в августе 2020 года чиновник решил «поболеть» еще месяц и перевел знакомому врачу из другого города 10 тысяч рублей за определенные, услуги. Что произошло потом, читайте в нашем материале.

Молодая мать, пропавшая в Екатеринбурге 9 мая, найдена в другом городе. Любительница свободы поругалась с мужем и уехала в Тюмень. Девушка знала, что ее разыскивают, но осознанно не отвечала на сообщения и звонки.

52-летний полковник из Екатеринбурга скончался на рабочем месте в результате сердечного приступа. Такую версию выдвигают коллеги силовика. Сослуживцы делятся, что мужчину до этого в резкой форме отчитало начальство.

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