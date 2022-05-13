Обвиняемый в убийстве полицейской из Нижних Серег не признает вину

Обвиняемый в убийстве полицейской из Нижних Серег не признает вину
Обвиняемый в убийстве полицейской из Нижних Серег не признает вину
Сегодня, 15:47ОбществоФото: 1MI
Инвалид, который обвиняется в убийстве сотрудницы полиции из Нижних Серег, не признает свою вину. Семья погибшей Эльвиры Муфазаловой не верит, что он может быть причастен к нападению.

Свердловским областным судом была рассмотрена апелляция на арест 21-летнего Анатолия Хлызова. Он решил не отпускать молодого человека и оставить его в СИЗО. Он будет проверен на вменяемость.

В день смерти Эльвира отправилась с Анатолием на рыбалку. Она взяла молодого человека под опеку, когда он заканчивал 8 класс. С тех пор он жил в семье.

Когда девушка перестала выходить на связь, то ее мать обратилась в полицию. Затем к дому пришел Хлызов.

По словам Элины, матери девушки, молодой человек был сильно напуган. По его словам, у реки на участковую напал мужчина в черной маске. Мама рассказывает, что отец побежал на место происшествия с кочергой. Когда он ее нашел, то было уже темно. Затем он вернулся за фонариком и обнаружил уже мертвой у воды.

У погибшей остались сын и дочь. Сама женщина была в декрете.

В результате было возбуждено уголовное дело, а затем Хлызов был отправлен в СИЗО на два месяца.

Семья не верит, что Анатолий мог напасть на женщину, которую называл мамой. Он, по словам родственников, привязался к семье. Вину он не признает.

По словам адвоката Александра Бушуева, погибшую били чем-то похожим на топор или мачете, однако орудие пока не найдено. Погибла участковая от асфиксии. Ее после избиения утопили или бросили в реку, пояснил адвокат. Он добавил, что во время работы в Красноуфимске женщине поступали угрозы, оставляли в автомобиле записки, пишет «КП-Екатеринбург».

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