Первый приговор по «воровской статье» вынесен в Свердловской области

По версии следствия, Кузнецов, хоть и занимал высокое положение, но был назначен на этот «пост» лицом, которое занимает «наивысшее положение». Сам обвиняемый в местах лишения свободы провел более 20 лет в тюрьмах. По словам адвокатов, данный факт и был решающим.