Первый приговор по «воровской статье» вынесен в Свердловской области

Приговор был озвучен Владимиру Кузнецову. Он известен под кличкой Лис и являлся «смотрящим» за Верхней Салдой. До этого присяжные также пришли к выводу, что он виновен.
Владимир Кузнецов был взят под стражу в зале суда. Он приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 250 тысяч рублей, сообщает 66.ру. Гособвинение ранее запрашивало для него 12 лет.
По версии следствия, Кузнецов, хоть и занимал высокое положение, но был назначен на этот «пост» лицом, которое занимает «наивысшее положение». Сам обвиняемый в местах лишения свободы провел более 20 лет в тюрьмах. По словам адвокатов, данный факт и был решающим.
По словам гособвинителя, назначение Кузнецов получил не позднее 22 января 2009 года от Темури Мерзоева, известного вора в законе Тимура Свердловского.
Находясь в данном статусе 54-летний Кузнецов занимался пропагандой воровских идей, формировал и распределял общие деньги на разные нужды осужденных, а также участвовал в выстраивании воровской иерархии, считает обвинение.
Сам Кузнецов отрицает свое знакомство с Тимуром Свердловским, а также наличие криминального статуса.