Подробности таинственной пропажи молодой мамы из Екатеринбурга раскрыли в полиции

Подробности таинственной пропажи молодой мамы из Екатеринбурга раскрыли в полиции
Подробности таинственной пропажи молодой мамы из Екатеринбурга раскрыли в полиции
Сегодня, 19:45ОбществоФото: Кристина Кель Вконтакте
Подробности исчезновения и нахождения молодой мамы из Екатеринбурга Кристины Кель раскрыли в полиции.

Девушка все это время была в Тюмени, пишет Е1. С заявлением о пропаже в полицию обратилась мама Кристины. Девушку в результате нашли тюменские полицейские. Они привезли ее в отделение и опросили.

Девушка, по данным источника издания, рассказала, что в день пропажи поссорилась с супругом и решила отправиться на попутках в Тюмень. Так как она совершеннолетняя, то, по словам источника, может находиться в любом месте. О том, что Кристину ищут, ей было известно. Она видела все СМС, но не отвечала на них.

Возвращаться домой девушка не планирует и пока будет оставаться в Тюмени. Сотрудники полиции опросили ее и, убедившись, что все хорошо, отпустили.

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Новости УрФО
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