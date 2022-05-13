Подробности таинственной пропажи молодой мамы из Екатеринбурга раскрыли в полиции

Девушка, по данным источника издания, рассказала, что в день пропажи поссорилась с супругом и решила отправиться на попутках в Тюмень. Так как она совершеннолетняя, то, по словам источника, может находиться в любом месте. О том, что Кристину ищут, ей было известно. Она видела все СМС, но не отвечала на них.