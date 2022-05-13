Подробности таинственной пропажи молодой мамы из Екатеринбурга раскрыли в полиции

Девушка все это время была в Тюмени, пишет Е1. С заявлением о пропаже в полицию обратилась мама Кристины. Девушку в результате нашли тюменские полицейские. Они привезли ее в отделение и опросили.
Девушка, по данным источника издания, рассказала, что в день пропажи поссорилась с супругом и решила отправиться на попутках в Тюмень. Так как она совершеннолетняя, то, по словам источника, может находиться в любом месте. О том, что Кристину ищут, ей было известно. Она видела все СМС, но не отвечала на них.
Возвращаться домой девушка не планирует и пока будет оставаться в Тюмени. Сотрудники полиции опросили ее и, убедившись, что все хорошо, отпустили.