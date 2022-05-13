Стали известны новые подробности пропажи молодой мамы из Екатеринбурга

Стали известны новые подробности пропажи молодой мамы из Екатеринбурга
Стали известны новые подробности пропажи молодой мамы из Екатеринбурга
Сегодня, 08:38ОбществоФото: страница Кристины Кель Вконтакте
Уже пятый день в Екатеринбурге продолжаются поиски пропавшей молодой мамы Кристины Кель. Она исчезла после того, как вышла в магазин за газировкой 9 мая.

Незадолго до исчезновения девушка просила денег в долг у своей тети Дарьи, пишет Е1. По ее словам, она много сказать не может. Они разговаривали с девушкой около двух недель назад.

Девушка рассказывала, что у нее все хорошо, с мужем она не ругается, говорит тетя.

Однако подруга Кристины рассказывает, что это уже не первый раз, когда она так пропадает. В близком окружении считают, что она убежала от мужа.

Подруга рассказывает, что при этом супруге, девушка, скорее всего, сбегает впервые, а потому он так за нее переживает. При этом, она утверждает, что так пропадает Кристина регулярно. То она сбегает к маме, то к мужчинам в соседние города.

Девушка уверена, что Кристина жива и здорова, но сидит из другой страницы в соцсети. Также она рассказывает, что у подруги отношения с отцом всегда были хорошие, а с матерью напряженные.

На данный момент поиски девушки продолжаются. Она ушла 9 мая из дома, оставив записку мужу. Однако до магазина она так и не дошла. Кристина совершила несколько звонков с телефона, а затем он стал недоступен. Дома ее ждет семимесячный ребенок и сын от первого брака.

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