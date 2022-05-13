В покупке больничного обвиняется сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила

Центральное следственное управление на транспорте СК РФ уже возбудило уголовное дело по данному факту. В частности, по статье за дачу взятки.
Управление установило, что в августе 2020 года подозреваемый решил получить больничный на один месяц и перевел более 10 тысяч рублей сотруднику больницы в Верхнем Тагиле. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В пресс-службе Центрального МСУТ СКР отметили, что длительное и незаконное отсутствие сотрудника подрывало транспортную безопасность на вверенном ему участке.
В отношении Роспотребнадзора, а также больницы Верхнего Тагила подготавливаются представления об устранении обстоятельств, которые спровоцировали совершение преступления, а также усилении контроля за работой подчиненных.