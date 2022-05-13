В покупке больничного обвиняется сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила

В покупке больничного обвиняется сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила
В покупке больничного обвиняется сотрудник Роспотребнадзора из Нижнего Тагила
Сегодня, 10:37ОбществоФото: 1MI
Главного специалиста — эксперта свердловского управления Роспотребнадзора по ж/д транспорту из Нижнего Тагила обвинили в покупке больничного листа.

Центральное следственное управление на транспорте СК РФ уже возбудило уголовное дело по данному факту. В частности, по статье за дачу взятки.

Управление установило, что в августе 2020 года подозреваемый решил получить больничный на один месяц и перевел более 10 тысяч рублей сотруднику больницы в Верхнем Тагиле. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В пресс-службе Центрального МСУТ СКР отметили, что длительное и незаконное отсутствие сотрудника подрывало транспортную безопасность на вверенном ему участке.

В отношении Роспотребнадзора, а также больницы Верхнего Тагила подготавливаются представления об устранении обстоятельств, которые спровоцировали совершение преступления, а также усилении контроля за работой подчиненных.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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