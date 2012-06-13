А в Каменск-Уральском рабочие «обняли» свой завод
13 июня 2012, 10:58ОбществоЕвгения
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Флешмоб под названием «Обними родной завод!» пройдет в Каменске-Уральском. 12 июня в 10.00 участники флэшмоба «заключили в объятия» здание транспортного цеха Синарского трубного завода.
Сотрудники завода и участники акции выстроились в цепочку, взялись за руки и «обняли» здание транспортного цеха предприятия, являющегося образцовым с точки зрения соблюдения трудового законодательства. Всего в мероприятии планируется участие более 300 человек.
Как сообщают организаторы акции, флешмоб проводится в рамках Всероссийской информационно-пропагандистской акции, посвященной 130-летию государственного нормативного регулирования в сфере трудовых отношений в России.
Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблеме правовой грамотности населения в части соблюдения норм трудового законодательства.
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