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А в Каменск-Уральском рабочие «обняли» свой завод
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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А в Каменск-Уральском рабочие «обняли» свой завод

13 июня 2012, 10:58ОбществоЕвгения
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