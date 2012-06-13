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Что такое современная улица и каковы интересы уральца? Ученые исследуют тагильчан и екатеринбуржцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Что такое современная улица и каковы интересы уральца? Ученые исследуют тагильчан и екатеринбуржцев

13 июня 2012, 17:01ОбществоВалерия Лошкарева
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