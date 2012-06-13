Что такое современная улица и каковы интересы уральца? Ученые исследуют тагильчан и екатеринбуржцев

Как пишет ДжастМедиа, на улицах городов начнет работу городской отряд этноэкспедиции, состоящий из ученых Института истории и археологии УрО РАН и студентов-историков УрФУ. Ученые намерены понять, что такое современная улица, субкультура, что входит в интересы сегодняшнего уральского горожанина. Под пристальное внимание ученых попадут системы коммуникаций, различные религии, корпоративные отношения, культура улиц.

На вопрос, почему исследование проводится в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, уральские ученые ответили, что у этих городов есть свои лица - они связаны с брендингом, и вскоре собранные материалы будут востребованы. Научные работы опубликуют не только в академических изданиях, но и в СМИ, поэтому уральцы смогут ознакомиться с научным мнением о лице современных уральских городов.