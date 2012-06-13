Друг всех лесных жителей анимационный «Кротик» теперь на выставке в Екатеринбурге
13 июня 2012, 12:38Общество
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На днях в Екатеринбургской галерее современного искусства открылась выставка, посвященная иллюстрациям к мультфильму про «Кротика». Наверняка, каждый хотя бы раз смотрел анимации про его приключения. Художники, создавшие этот персонаж, чехи Зденек Милер и его дочь Катержина Милер, уже полвека радуют людей по всему миру защитником природы и добрым помощником зверей.
«Кротик» действительно популярен по всему миру. К мультфильмам не требуетсяперевод, потому что звуки, которые он издает, понятны всем: это смех, иногдаплач, звук, когда он огорчается, сопереживает, и вообще много интересных звуков,похожих на междометия.
Теперь, чтобы полюбоваться на «Кротика», необязательно пересматривать мультики,можно просто прийти на выставку, которая, кстати, продлится до 1 июля. Всего вэкспозиции представлено 40 картин, книжных иллюстраций. Добавим, что в 1957 годупервая серия мультфильма была удостоена «Золотого льва» Венецианскогокинофестиваля.
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