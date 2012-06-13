Друг всех лесных жителей анимационный «Кротик» теперь на выставке в Екатеринбурге

«Кротик» действительно популярен по всему миру. К мультфильмам не требуетсяперевод, потому что звуки, которые он издает, понятны всем: это смех, иногдаплач, звук, когда он огорчается, сопереживает, и вообще много интересных звуков,похожих на междометия.