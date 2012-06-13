Нижнетагильский природоохранный прокурор проверит информацию жителей о вырубке деревьев на Юрьев Камне
13 июня 2012, 11:10Общество
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В пятницу, 15 июня, состоится выезд природоохранного прокурора Нижнего Тагила Василия Калинина в район Юрьев Камня в поселке Черноисточинск.
Об этом Tagilcity.ru сообщил сам Василий Валентинович. Он рассказал, что на выезде его будут сопровождать работники Нижнетагильского лесничества. О результатах проверки прокурор сообщит общественности. Кроме того, с 11:30 до 13:00 15 июня в администрации поселка Черноисточинск будет проводиться прием граждан. Предварительно вопросы можно будет передать по телефону природоохранной прокуратуры 41-37-54.
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