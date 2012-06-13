Организации Нижнего Тагила, не сообщившие в Пенсионный фонд об открытии банковского счета, будут оштрафованы
13 июня 2012, 17:24Общество
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Штраф составит 5 тысяч рублей. Сообщение об открытии банковского счета должно быть передано или отправлено почтой в Пенсионный Фонд Нижнего Тагила и Пригородного района не позднее чем через 7 дней после открытия счета, сообщается в управлении ведомства.
Если за весь прошлый год в Нижнем Тагиле было выставлено 350 актов о нарушении законодательства, то в этом году только за прошедшие пол года количество оштрафованных такое же. Среди них как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.
Штраф за опоздание или не уведомление составляет 5 тысяч рублей. Напомним, в прошлом году эта сумма была всего 50 рублей. Форму уведомления можно получить в Управлении ПФР или скачать на интернет-странице Отделения Пенсионного фонда по Свердловской области.
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