В Екатеринбурге дороги ремонтируют в ночное время

Кто хоть раз бывал в Екатеринбурге, знает, что пробки там,особенно в часы пик, километровые. Летом из-за ремонтов дорожного полотна ониувеличиваются в разы. На сей раз администрация приняла решение проводитьремонты в ночное время, чтобы на следующий день дорога была уже годной длятранспорта, и пробки, возможно, стали бы меньше. Решение быстро одобрили, таккак заинтересованы оказались и подрядчики, и МОАП, и ТТУ, и ГИБДД, в итоге 80 %дорог будет приведено в порядок именно ночью.