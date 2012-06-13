В Екатеринбурге дороги ремонтируют в ночное время
В этом году большую часть дорожных ремонтов в Екатеринбурге было принято делать ночью - это повышает качество работ, снижает затраты по времени. Ночные ремонты не новшество, но раньше они не проводились в серьезных масштабах. Интересно, что жители не против такого решения - пока не было подано ни одного заявления в суд в связи с нарушением тишины после 23:00.
Кто хоть раз бывал в Екатеринбурге, знает, что пробки там,особенно в часы пик, километровые. Летом из-за ремонтов дорожного полотна ониувеличиваются в разы. На сей раз администрация приняла решение проводитьремонты в ночное время, чтобы на следующий день дорога была уже годной длятранспорта, и пробки, возможно, стали бы меньше. Решение быстро одобрили, таккак заинтересованы оказались и подрядчики, и МОАП, и ТТУ, и ГИБДД, в итоге 80 %дорог будет приведено в порядок именно ночью.
Как сообщает «Областная газета», работа в ночь дороже стоитьне будет, о чем ремонтники знают. В составе конкурсной документации в разделе«техническое задание» изначально указывалось: «производство работпо устройству асфальтобетонного покрытия только в ночное время».Таким образом, предполагаемые суммы оплаты рассчитывались с учетом графика.
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