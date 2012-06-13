«Веселый светофорчик», «ПДДешка» и другие в ярком флешмобе от сотрудников ГИБДД
13 июня 2012, 09:56Общество
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В Нижнем Тагиле прошел необычный флешмоб. Переходить дорогу людям всех возрастов помогали внезапно появляющиеся ростовые куклы. По мере пересечения зебры они успевали рассказать, что пешеход имеет преимущество при переходе дороги у соответствующего знака, водителей тоже призывали соблюдать ПДД.
Среди участников флешмоба были сказочные герои, известныевсем с детства, а также современные персонажи: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Нюша»,«Клоун», «Веселый светофорчик» и «ПДДешка». Естественно, о правилах дорожногодвижения они рассказывали шутливо и даже торжественно важно. Дети и взрослые,кому посчастливилось переходить дорогу в их компании, были в восторге и обещалипримерно соблюдать все правила.
Фото с сайта 66.gibdd.ru
Как сообщает пресс-служба УГИДББ по Свердловскойобласти, каждый получил полезный подарок: тематические календари и закладкистанут ежедневными «напоминалочками» для участников дорожного движения.
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