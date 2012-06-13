«Веселый светофорчик», «ПДДешка» и другие в ярком флешмобе от сотрудников ГИБДД

Среди участников флешмоба были сказочные герои, известныевсем с детства, а также современные персонажи: «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Нюша»,«Клоун», «Веселый светофорчик» и «ПДДешка». Естественно, о правилах дорожногодвижения они рассказывали шутливо и даже торжественно важно. Дети и взрослые,кому посчастливилось переходить дорогу в их компании, были в восторге и обещалипримерно соблюдать все правила.