Жители на Вагонке не желают давать согласие на строительство офисного здания на месте аллеи

Особое переживание вызывает факт, что техникой были вырублены тополя, которые росли там уже много лет.

Когда-то это была хорошая детская площадка с качелями, горками, песком... Но ее забросили, все заросло травой, но все же это наш зеленый уголок, а теперь никакой растительности нет, а в перспективе одни гаражи житель дома по улице Патона.

Тагильчане пробовали обращаться с этой проблемой в разные инстанции города, в том числе в прокуратуру, однако им ответили, что данное дело не в их компетенции. В итоге было принято решение собраться завтра на совете жильцов, чтобы продумать возможные мероприятия по возвращению территории прежнего «зеленого» вида.

Редакция TagilCity.ru позвонила компании «Технопарк», ведущей строительство на Патона с просьбой рассказать, в чем суть проекта, и почему вместо здания «вырастают» гаражи.

Этот проект одобрен и «Энергосетями», и «Водоканалом», уже проделано много работы, в том числе, перенесена мусорная площадка, проведена канализация. Здание будет двухэтажным: на первом гаражи, а на втором офисы. К тому же согласно проекту гарантируется благоустройство территории, в том числе озеленение представитель компании «ТехноПарк».

Остается неясным одно: почему представители компании не встретились с жильцами и не разъяснили, в какие этапы будет проводиться строительство. По сути, работа ведется в плюс, и заброшенный парк возродят, пусть даже посредством озеленения участка вокруг нового здания. Однако люди, живущие там, находятся в неведении и не доверяют компании-застройщику, а это может привести к неприятным последствиям.