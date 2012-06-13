Жители на Вагонке не желают давать согласие на строительство офисного здания на месте аллеи
В редакцию TagilCity.ru обратился житель одного из домов по улице Патона, сообщив, что, возможно, будет принято решение провести пикет против строительства нового офисного здания на этой улице. По его словам, стройка ведется без согласия жильцов близлежащих домов, к тому же видно, что на отведенной под строительство площадке вырисовываются контуры гаражей, а не здания.
Особое переживание вызывает факт, что техникой были вырублены тополя, которые росли там уже много лет.
Когда-то это была хорошая детская площадка с качелями, горками, песком... Но ее забросили, все заросло травой, но все же это наш зеленый уголок, а теперь никакой растительности нет, а в перспективе одни гаражи житель дома по улице Патона.
Тагильчане пробовали обращаться с этой проблемой в разные инстанции города, в том числе в прокуратуру, однако им ответили, что данное дело не в их компетенции. В итоге было принято решение собраться завтра на совете жильцов, чтобы продумать возможные мероприятия по возвращению территории прежнего «зеленого» вида.
Редакция TagilCity.ru позвонила компании «Технопарк», ведущей строительство на Патона с просьбой рассказать, в чем суть проекта, и почему вместо здания «вырастают» гаражи.
Этот проект одобрен и «Энергосетями», и «Водоканалом», уже проделано много работы, в том числе, перенесена мусорная площадка, проведена канализация. Здание будет двухэтажным: на первом гаражи, а на втором офисы. К тому же согласно проекту гарантируется благоустройство территории, в том числе озеленение представитель компании «ТехноПарк».
Остается неясным одно: почему представители компании не встретились с жильцами и не разъяснили, в какие этапы будет проводиться строительство. По сути, работа ведется в плюс, и заброшенный парк возродят, пусть даже посредством озеленения участка вокруг нового здания. Однако люди, живущие там, находятся в неведении и не доверяют компании-застройщику, а это может привести к неприятным последствиям.
© TagilCity.ru