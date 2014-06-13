Тагильские благотворители – одни из лучших. Евгений Куйвашев оценил проект «России важен каждый ребенок» (ФОТО)

Перед собравшимися выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. А Нижний Тагил представсил партийный проект «России важен каждый ребенок», который был признан одним из лучших. Кроме того, было принято решение продолжить практику проведения подобных встреч, или форумов. Ведь на таких мероприятиях можно обмениваться бесценным опытом.

Кстати, еще накануне Дня защиты детей активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с председателем Нижнетагильской городской Думы Масловым А.В и заместителем директора горнолыжного комплекса «Гора Белая» Пудовым М.В были приглашены на утренник в детский дом «Антоновский». В числе подарков были и наборы для игры в песок. Но активисты пообщались с руководством детского дома и выяснили, что в песочнице на детской площадке уже давно нет песка. Молодогвардейцы обещали помочь с решением этой проблемы. Вскоре в детский дом была завезена большая машина с необходимым «сырьем».