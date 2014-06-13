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Тагильские благотворители – одни из лучших. Евгений Куйвашев оценил проект «России важен каждый ребенок» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские благотворители – одни из лучших. Евгений Куйвашев оценил проект «России важен каждый ребенок» (ФОТО)

13 июня 2014, 10:00Общество
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