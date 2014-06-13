За время консультаций долг Украины за газ вырос более чем на $2 млрд
Единственным «прогрессом» за время консультаций по газу с Украиной стал рост долга за газ более чем на 2 миллиарда долларов и существенное увеличение объема неоплаченного газа, заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Если говорить о прогрессе, то за время консультаций долг Украины перед Россией, перед «Газпромом» увеличился более чем на 2 миллиарда долларов и существенно возрос объем неоплаченного газа. Сегодня бесплатно на Украину поставлено 11,15 миллиарда кубометров газа. Вот такой прогресс сказал Миллер, отвечая на вопрос о прогрессе в ходе консультаций по газу.
Шестой раунд переговоров по газу в среду вновь не принес успеха, несмотря на уступки РФ. По итогам встречи в Брюсселе российская сторона озвучила ряд компромиссных предложений: предоставить Украине скидку на газ на 100 долларов к контрактной цене, причем ввести ее задним числом – с апреля; пересчитать задолженность Киева за газ с учетом этой скидки; а также не вводить предоплату, если Украина погасит долги до 26 июня.
Украинскую сторону эти предложения не устроили, прежде всего – механизм предоставления скидки за счет экспортной пошлины. Глава Минэнерго Украины Юрий Продан еще до переговоров назвал такой механизм «ловушкой», поскольку предоставление скидки, как и ее отмена, зависит от правительства РФ. Киев требует внести изменения в сам контракт.