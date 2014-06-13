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За время консультаций долг Украины за газ вырос более чем на $2 млрд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За время консультаций долг Украины за газ вырос более чем на $2 млрд

13 июня 2014, 10:10ОбществоCorey
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