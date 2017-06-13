350 тысяч рублей были похищены со счёта 94-летней жительницы Каменска-Уральского
13 июня 2017, 08:30Общество
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В Каменске-Уральском неизвестный снял с валютного счёта 94-летней пенсионерки 350 тысяч рублей.
Пропажу пожилая женщина обнаружила, когда накануне обратилась в банк. Ей понадобилась некая сумма для своих нужд, пишет KU66.RU.
В 2014 году старушка открыла два вклада - валютный и рублёвый. На валютном счете, отметим, хранились евро.
Как прокомментировали в полиции, деньги были похищены при помощи пластикового носителя. Полицейские составляют список подозреваемых в этом деле.
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