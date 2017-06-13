Менеджер по продажам требуется в коллектив ведущего городского портала Нижнего Тагила TagilCity.ru

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На данный момент в «Тагил Сити» в отделе продаж работает 6 человек. Но так называемые «теплые» клиенты остаются непроработанными. Наиболее успешного и талантливого кандидата «Тагил Сити» готова рассмотреть для расширения штата.